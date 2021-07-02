أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمام مجلس الأمن الدولي ظهر الجمعة، إن عواقب عدم اتخاذ إجراءات في إثيوبيا "قد تكون كارثية".

وقالت: "كما سيوضح وكيل الأمين العام بالنيابة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، فإن اهتمامنا المباشر يتركز على أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة في تيغراي"، مُستشهدة بقضايا انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة.

ودعت ديكارلو إلى المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني لإيصال الإمدادات بعد تدمير جسر تيكيزي، الخميس، الذي "قطع فعليًا وسط تيغراي عن تيغراي الغربية، مما أغلق شريانًا حيويًا للمساعدة الإنسانية".