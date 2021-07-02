كابل، أفغانستان (CNN)-- قال أحد أعضاء القوات الخاصة الأمريكية الذين خدموا في أفغانستان لشبكة CNN، إنهم يشعرون "بالتناقض العميق بشكل حلو ومر" بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كما أقر بـ "العيوب وسوء الإدارة" و "الغطرسة الغربية" التي ينطوي عليها المجهود الحربي الأمريكي.

لم يكتمل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد بعد، لكنه متوقع قريبًا جدًا.

"بعد الإطاحة بطالبان، كما قال الكثيرون من قبلي، لم تكن أبدًا حربًا يمكن أن ننتصر فيها عسكريًا. ومع ذلك، فإن غطرستنا الغربية وضعت الظروف الخاطئة من البداية وسمحت لنا بالمضي قدمًا دون أن نتكيف حقًا مع نهجنا".

وقال عضو القوات الخاصة الأمريكية ، غير المصرح له بالتحدث بصراحة إلى وسائل الإعلام بصفته عضوًا في الخدمة الفعلية، لشبكة CNN: "يبدو أننا جميعًا نفهمها على الأرض".

وأضاف: "ومع ذلك، في ظل الظروف التي نغادر في ظلها، من الصعب ألا تشعر بالفشل والنصر للأطراف السيئة الذين، على الرغم من كل عيوبنا وسوء إدارتنا للجهود، من شبه المؤكد أنهم سيذبحون الآلاف ويزعزعون استقرار البلاد، المنطقة والعالم".

وتابع: "أنا لا أحسد الرئيس الأمريكي على اتخاذ هذا القرار ولا أحسد أي شخص في البلاد. لدي شعور سيء بأننا سنشهد فظائع في الأشهر القادمة ونحن بعيدون عن محاربة القاعدة و طالبان في أفغانستان، سواء بعد أسابيع أو شهور أو سنوات من الآن".