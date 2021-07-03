وفيات كورونا تتجاوز نصف مليون في البرازيل.. ومظاهرات ضد الرئيس

معدل وفيات الأطفال بسبب فيروس كورونا في البرازيل أعلى بكثير مما هو في أي مكان آخر.. ما سبب ذلك؟

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- شهدت البرازيل مسيرات ضد الرئيس جايير بولسونارو في جميع أنحاء البلاد. ودعا المشاركون فيها إلى عزل الرئيس، مع الحصول على المزيد من اللقاحات ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام التظاهرات في 300 مدينة. ونظمت المسيرات حركات يسارية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية معارضة لبولسونارو ونقابات. يتوقع المنظمون أن تجذب المسيرات بعض الحلفاء السابقين للرئيس.

تجمع الناس في ريو دي جانيرو في وسط المدينة. وشُوهد الكثير من المتظاهرين يرتدون أقنعة. كانت هناك لافتات معادية لبولسونارو تدعو إلى عزله.

في مدينة جواو بيسوا بولاية بارايبا، سار الناس وهم يحملون صوراً للأشخاص الذين فُقدوا من فيروس كورونا. يلقي بعض البرازيليين باللوم على الرئيس بولسونارو في ترك الوباء يخرج عن نطاق السيطرة وتأخير شراء اللقاحات.

قامت البرازيل حتى الآن بتلقيح 27 مليون شخص بشكل كامل أو حوالي 13٪ من سكانها وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية. ويقول موقع وزارة الصحة على الإنترنت إن عدد سكان البرازيل يبلغ 210147125.

وهذا ثالث احتجاج كبير منذ موجة كوفيد – 19 الثانية التي ضربت البرازيل. وفي 19 يونيو/ حزيران، كانت هناك مظاهرة على مستوى البلاد لإحياء ذكرى 500 ألف حالة وفاة في البرازيل بسبب فيروس كورونا.

وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي يواجه فيه بولسونارو عدة دعوات لعزله في الكونغرس البرازيلي. بالإضافة إلى ذلك، يخضع تعامل حكومته مع الوباء للتدقيق من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس الشيوخ.

ورفض بولسونارو تحقيق مجلس الشيوخ. في وقت سابق من هذا الأسبوع قال لمؤيديه: "لا يمكنهم الوصول إلينا. لن يكون الأمر بالأكاذيب أو بمؤشر أسعار المستهلكين المكون من سبعة قطاع طرق، سيخرجوننا من هنا. أمامنا مهمة: قيادة مصير أمتنا وضمان رفاهية وتقدم شعبنا".

في ليلة الجمعة، أذنت المحكمة الفيدرالية العليا للبرازيل لمكتب المدعي العام بفتح تحقيق وجمع الأدلة حول ما إذا كان بولسونارو قد ارتكب جريمة المخالفات في قضية شراء لقاح كوفاكسين. قد يستغرق التحقيق ما يصل إلى 90 يومًا. عند اكتماله، سيقرر مكتب المدعي العام ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى بولسونارو.

حتى يوم الجمعة، سجلت البرازيل أكثر من 18 مليون حالة إصابة كورونا، و521,952 حالة وفاة.