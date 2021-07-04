تحطم طائرة عسكرية فلبينية بعد خروجها عن المدرج وارتطامها بقرية محاذية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الفلبيني في مقاطعة سولو عند الساعة 11:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة CNN الفلبين التابعة لـCNN نقلا عن قائد القوات المسلحة في البلاد، سيريليتو سوبيجانا.

وقال سوبيجانا إن 40 شخصا على الأقل تم إنقاذها ويتلقون العلاج في مستشفى في جولو التابعة لمقاطعة سولو، مشيرا إلى أن عمليات إنقاذ الركاب والطاقم جارية، وفقا لـCNN الفلبين، ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة قبل تحطمها.

وأضاف المسؤول العسكري الرفيع قائلا إن الطائرة "C130" كانت تقل قواتا من "كاغايان دي أورو" وفقا لـCNN الفلبين، وخرجت الطائرة عن المدرج أثناء الهبوط وارتطمت بإحدى القرة المحاذية لبلدة باتيكول.

وهرع رجال الإطفاء العسكريين والمدنيين إلى مكان الحادثة لإخماد النيران التي اندلعت في الطائرة في الوقت الذي جرت فيه جهود البحث عن وإنقاذ الركاب والطاقم، وفق ما نقلته CNN الفلبيين عن سوبيجانا.