بابا الفاتيكان يخضع لجراحة بسبب "التهاب الرتج".. فما هو؟

روما، إيطاليا (CNN)-- صرح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، لشبكة CNN، إن البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية بسبب "التهاب الرتج بالقولون"، مساء الأحد، وذلك بعد ساعات فقط من حضوره صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان: "ذهب قداسة البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم إلى مستشفى غيميلي في روما، لإجراء تدخل جراحي لعلاج التهاب الرتج. سيتم إجراء الجراحة بواسطة البروفيسور سيرجيو ألفيري. وسيتم إصدار بيان طبي بعد الجراحة".

والتهاب الرتج هو التهاب يسبب ظهور أكياس صغيرة في جدران القولون. وتسمى الأكياس أو الانتفاخات المجوفة بالرتوج. وعادة ما يكون بدون أعراض، ولكن يمكن أن يسبب عدم الراحة، وأحيانًا النزيف في بعض الحالات.

ووفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، فإن التهاب الرتج حالة شائعة تؤثر على أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة، كما أنه أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.