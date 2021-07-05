خرق أمني في مطار نيوارك.. و"سوء فهم" يدفع المسافرين للهرب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثار اختراق امرأة لنقطة تفتيش أمنية في مطار نيوارك الدولي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، الاثنين، حالة من الفوضى وتدافع المسافرين هربًا من المطار إثر "سوء فهم"، وفقا لما أعلنته سلطة المطار.

وأوضحت سلطة المطار أنه في حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، "استجابت إدارة شرطة المطار لحادثة تتعلق بامرأة اخترقت نقطة تفتيش أمنية في المبنى C واحتجزتها". وأضافت سلطة المطار، في بيان، أن الشرطة نقلت بعض المسافرين إلى الشارع حيث أجرى المسؤولون مسحًا للمناطق المتأثرة من المحطة كإجراء وقائي.

وتابعت بالقول: "تسبب الاضطراب، الذي أسيء تفسيره من قبل البعض وتغريدات على تويتر عن أنه تهديد محتمل بوجود قنبلة أو إطلاق نار، في قلق عام كبير للركاب الذين فروا وغادروا بوسائل مختلفة".

وأكدت سلطة المطار أنه "لم يكن هناك تهديد بوجود قنبلة أو إطلاق نار في المطار". وأضافت أنه "لم يصب أحد بجروح خطيرة" وسط تلك الأحداث. وذكرت سلطة أن المرأة التي خرقت النقطة الأمنية تم نقلها إلى المستشفى الجامعي "لتقييمها".