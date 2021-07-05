أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيصدر الصحفي الأمريكي الشهير، بوب ودورد، والذي أصدر كتابي "الخوف" و"الغضب" في فترة رئاسة دونالد ترامب، كتابه الثالث الذي سيروي فيه أحداث آخر أيام الرئيس الأمريكي السابق في الحكم.

ولم يُعلن عن اسم الكتاب بعد لكن CNN علمت أن الكتاب سيصدر في 21 سبتمبر/أيلول من جانب "Simon & Schuster" وهي الجهة الناشرة للكتابين اللذين نشرهما الصحفي الاستقصائي الأمربكي.

ويعمل ودورد هذه المرة مع الصحفي روبيرت كوستا من صحيفة "واشنطن بوست" لإلقاء نظرة أكثر عمقا على الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب والانتقال إلى إدارة بايدن، وفقا لوصف عرضته الجهة الناشرة، والتي أكدت أن الكتاب سيمتد ليغطي أول أيام إدارة بايدن.

وسلط كتاب "الخوف" الضوء على تفاصيل الإجراءات التي اتخذتا المسؤولون الأمريكيون البارزون والبيت الأبيض للتعامل مع رئيس مختل لا يمكنه التحكم بانفعالته ولا يدرك حجم المخاطر التي قد تؤدي إليها تصرفاته المتسرعة.

أما كتاب "الغضب" فدخل إلى المكتب البيضاوي في أول أيام تفشي جائحة كورونا وسلط الضوء على معرفة ترامب بان الفيروس سريع الانتشار وقاتل قبل وقت طويل من تحذير الأمريكيين منه.

ورفض الرئيس الأمريكي السابق إجراء مقابلة مع ودور أثناء تحضير كتاب "الخوف" لكن أجرى معه 18 مقابلة أثناء تحضير الكتاب الثاني كان جزء منها حوارات مباشرة وأخرى عبر الهاتف.