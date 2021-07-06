لم تهبط في الموعد المحدد.. فقدان الاتصال بطائرة ركاب روسية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أفادت تقارير أولية أن الاتصال فُقد بطائرة ركاب للنقل الداخلي كانت تحمل 28 راكبا، فوق شبه جزيرة كامشاتكا الروسية، وفق ما قاله مكتب المدعي العام في شبه الجزيرة الثلاثاء.

وفُقد الاتصال بالطائرة الروسية ذات المحرك التوربيني "Antonov An-26" عندما كانت تُحلق من مدينة "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" إلى قرية "بالانا" الثلاثاء، ولم تهبط الطائرة في الوقت المحدد لها.

وقال نائب رئيس حكومة مقاطعة كامشاتكا، أليكساندر زابوليتشينكو، إن 22 راكبا كانوا على متن الطائرة بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم.

من جانبهما، ذكرت كل من وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) ومكتب المدعي العام أن عدد الركاب الإجمالي للطائرة المفقودة هو 29 (23 راكبا و6 أفراد طاقم).

وقال مكتب المدعي العام لتاس: "فُقد الاتصال بـ(An-26) التابعة لشركة كامشاتكا للطيران المدني، والتي كانت متجهة من بيتروبافلوفسكي إلى قرية بالانا، لم تهبط الطائرة، وفقا للبيانات الأولية هناك 23 راكبا و6 أفراد طاقم على متنها"، حسب قوله.

ونشرت الحكومة المحلية بيانا زودت وكالة سبوتنيك به قالت فيه: "تم تفعيل وإرسال خدمات الطوارئ كافة لتحديد مسار الطائرة، طائراتان مروحيتان وأخرى خاصة تجري تحقيقاتها في المنطقة، فرق الإنقاذ جاهزة للتحرك من بالانا إلى نقطة تحديد موقع الطائرة".

وتجري عمليات البحث والإنقاذ حاليا، وفق ما قاله المكتب الذي أكد أنه يجري تحقيقات تتعلق بالتزام الطائرة بضوابط السلامة الجوية، وأضاف: "في حال رصد خروقات سيتم اتخاذ إجراءات من جانب الادعاء العامة في هذا الشأن"، حسب قوله.