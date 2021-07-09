دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في البيت الأبيض.

وفقًا لقراءة البيت الأبيض لما ورد في المكالمة، فإن بايدن "تحدث مع الرئيس بوتين حول هجمات برامج الفدية المستمرة من قبل المجرمين الموجودين في روسيا".

وشدد بايدن على ضرورة اتخاذ روسيا إجراءات لتعطيل مجموعات برامج الفدية العاملة في روسيا، مؤكدًا التزامه بالتعامل المستمر مع "التهديد الأوسع الذي تشكله برامج الفدية".

وأضاف بايدن: "كرر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر".

وفي مطلع الشهر الحالي، قال بايدن إن واشنطن ليست متأكدة ممن يقف وراء الهجوم، مُوضحًا: "لسنا متأكدين. لم يكن التفكير الأولي هو الحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين بعد".

آنذاك، جاءت تصريحات بايدن بعد تعرض شركة برمجياتKaseya التي تستخدم منتجاتها على نطاق واسع من قبل شركات إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وحينها قال بايدن: "إذا كان ذلك بعلم أو نتيجة روسيا، فأنا أبلغت بوتين أننا سنرد"، في إشارة إلى اجتماعه مع الزعيم الروسي الشهر الماضي.