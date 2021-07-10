لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- زعمت حركة طالبان أنها قطعت الطريق السريع الرئيسي بين الحدود الأفغانية مع باكستان ومدينة قندهار في محاولة أخرى للسيطرة على روابط الطرق الاستراتيجية مع جيران البلاد.

زعم قائد محلي في طالبان - تحدث في مقطع فيديو على الطريق السريع بالقرب من بلدة سبين بولداك - أن جميع المواقع العسكرية تقريبًا في المنطقة قد تم اجتياحها، وأن البلدة نفسها فقط كانت لا تزال في أيدي القوات الحكومية.

وقال القائد في مقطع الفيديو: "نحن ننتظر تعليمات قائدنا وسنتحرك باتجاه وسط المنطقة".

كما تدعي حركة طالبان أن مدينة قندهار تحت الحصار، وهي تعتبر المدينة الموطن الروحي للمجموعة.

وسيطرت طالبان في الأيام الأخيرة على المعابر الحدودية مع إيران وتركمانستان في أقصى شمال غرب البلاد.

يبدو أن المعبر إلى باكستان عند شامان - 100 كيلومتر جنوب قندهار - لا يزال تحت سيطرة الحكومة.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة، إن 27 من عناصر طالبان قتلوا وأصيب خمسة آخرون في غارة جوية بمنطقة سبين بولداك. وقالت إن إجمالي عدد القتلى في العمليات العسكرية عبر أفغانستان 191 شخصًا على مدار 24 ساعة.