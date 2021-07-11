تحقيق CNN قد يوثق مذبحة كبيرة في تيغراي.. وذوو الضحايا: لا يمكننا النوم حتى دفنهم

لشبونة، البرتغال (CNN)-- فاز حزب الازدهار الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، السبت، مما يعني أنه سيواصل البقاء في السلطة لفترة أخرى، وفقًا لمجموعة نيشن ميديا ​​التابعة لشبكة CNN.

وفاز حزب أبي في الانتخابات الوطنية السادسة، حيث حصل على 410 مقعدًا من 546 مقعدًا برلمانيًا في الجولة الأولى.

تولى أبي البالغ من العمر 44 عامًا منصبه لأول مرة في أبريل/ نيسان 2018 بعد استقالة سلفه، ليصبح أول شخص من الأورومو يقود البلاد.

على الرغم من أن رئيس الوزراء أبي حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، إلا أن إدارته تعرضت لبعض الانتقادات السلبية خلال العام الماضي بعد أن أرجأ أبي الانتخابات مرتين، وبشأن عمله العسكري في تيغراي، الذي يُعتقد أنه تسبب في مقتل الآلاف من الأشخاص المدنيين.

أثارت حركات المعارضة مخاوف بشأن نزاهة اقتراع 21 يونيو/ حزيران، وهي أول انتخابات متعددة الأحزاب في إثيوبيا منذ 16 عامًا، وإن كانت ممزقة بالصراع، وسُجنت شخصيات معارضة وأجزاء من البلاد غير قادرة على التصويت، وفقًا لتقرير سابق لشبكة CNN.

في ذلك الوقت، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها "قلقة للغاية بشأن البيئة" التي ستجرى في ظلها الانتخابات الإثيوبية، وفقًا لتقرير سابق لشبكة CNN.

وتابع البيان: "اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة... والعديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء إثيوبيا هي عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة ...".

وقال بيان مماثل من دول الاتحاد الأوروبي إن التصويت يحدث في "ظروف إشكالية". وكان الاتحاد الأوروبي قد سحب بعثته لمراقبة الانتخابات إلى إثيوبيا في مايو/ أيار، مشيرًا إلى موقف الحكومة غير المتعاون في الوفاء "بالمتطلبات المعيارية" المتعلقة بأمن واستقلال مجموعة المراقبين.

في ذلك الوقت، كتب أبي على تويتر أن التصويت كان "المحاولة الأولى لإثيوبيا في انتخابات حرة ونزيهة".

ومن بين الأحزاب الـ47 المشاركة في الانتخابات العامة والإقليمية، يتصدر حزب أبي الرسم البياني لعدد المرشحين المسجلين المتنافسين على مقاعد في البرلمان بإجمالي 2432 مرشحًا.

وتم تسجيل 37 مليون من أصل 109 مليون شخص في إثيوبيا للتصويت. ومع ذلك، سيتعين على العديد من الإثيوبيين في المناطق التي تعاني من الصراع الانتظار حتى السادس من سبتمبر/ أيلول للإدلاء بأصواتهم عند إجراء الجولة الثانية من التصويت.