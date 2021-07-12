دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية، الاثنين، عن توقيع "العديد من الاتفاقيات" للتعاون العسكري مع روسيا، وذلك في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري الإثيوبي-الروسي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقالت وزيرة الدولة الإثيوبية للدفاع مارثا لويجي إن "الاتفاقية الحالية ستعزز الصداقة طويلة الأمد بين إثيوبيا وروسيا، وتمكنهما من العمل معًا بشكل أوثق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضافت وزيرة الدولة الإثيوبية للدفاع أن "الاتفاق بين البلدين محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا".

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الاجتماع الذي استمر 3 أيام بهدف تعزيز التعاون العسكري أجرى تقييما لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدورة العاشرة من الاجتماعات المشتركة.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن الاجتماع حضره مسؤولون من مختلف إدارات الخدمات الفنية للقوات المسلحة الروسية ومختلف إدارات قوة الدفاع الوطني الإثيوبية.