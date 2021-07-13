45 قتيلا على الأقل في احتجاجات جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا (CNN)-- لقي 45 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال الاحتجاجات العنيفة في جنوب إفريقيا، وفقًا لمسؤولين محليين.

وقال المتحدث باسم وزارة الشرطة ليراندزو ثيمبا، لشبكة CNN يوم الثلاثاء، إنه هناك 19 حالة وفاة في مقاطعة غوتنغ، من بينهم 10 في تدافع وقع في بلدة سويتو.

وقالت ثيمبا: إنه تم تسجيل 26 حالة وفاة أخرى في مقاطعة كوازولو ناتال.

وأضافت: "تشير تقاريرنا الأخيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على 757 شخصًا. وفي كوازولو ناتال، تم إلقاء القبض على 304 شخصًا في كوازولو ناتال، وفي غوتنغ 453 شخصًا".