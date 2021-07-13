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العفو الدولية بعد قصة CNN: إعدام طالبان 22 من الكوماندوز الأفغان العزل "جريمة حرب"

العالم
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بعد استسلامهم بلحظات.. طالبان تعدم 22 من جنود الـ"كوماندوز" الأفغان في ثوان

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ردًا على تقرير CNN حول قيام مقاتلي حركة طالبان بإعدام 22 من قوات الكوماندوز الأفغانية غير المسلحين أثناء محاولتهم الاستسلام، قالت منظمة العفو الدولية: "هذه اللقطات المقلقة للغاية مروعة وتعطي نظرة ثاقبة للوضع اليائس المتزايد الذي يلف أفغانستان. ما نشهده هو قتل وحشي بدماء باردة لجنود مستسلمين - جريمة حرب".

وبعد بث تقرير CNN لأول مرة يوم الاثنين، قالت سميرة حميدي، الناشطة بمنظمة العفو الدولية لمنطقة جنوب آسيا، في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "تشير هذه الأدلة إلى أن مزاعم طالبان المستمرة بتغيير أساليبها تستند إلى كذبة وتقوض تمامًا مزاعمهم بأنهم سيحترمون حقوق الإنسان في عملية السلام".

وأضافت حميدي: "ينبغي للسلطات الأفغانية أن تفتح تحقيقًا فوريًا في هذا العمل المشين في محاولة لتقديم المسؤولين إلى العدالة، ومع ذلك، إذا فشل ذلك، يجب على المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية التدخل".

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