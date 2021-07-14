فرن أم سيارة؟ 6 خطوات للحفاظ على برودة سيارتك خلال الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق لك أن مشيت عبر ساحة مواقف سيارات إسفلتية ساخنة، ومع كل خطوة قمت بها أرهبتك اللحظة التي يتعين عليك فيها فتح باب السيارة والصعود إليها؟ قد نستمتع أو نكره حرارة الشمس أحيانًا، ولكن من الذي يستمتع بحرق أيديه وكل جزء من أجزاء الجسد الأخرى التي تتلامس مع داخل السيارة في يوم صيفي حار؟ إليك بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على برودة سيارتك خلال فصل الصيف.



１. مواقف السيارات

أفضل أمر يمكننا القيام به للحفاظ على برودة السيارة هو ركنها في الظل. إذا لم يكن هناك ظل، فحاول الوقوف حتى تأتي الشمس في النافذة الخلفية. على الأقل بهذه الطريقة، لا تصبح لوحة العدادات الأمامية وعجلة القيادة والمقاعد ساخنة للغاية.



２. فتح النوافذ

فتح النوافذ بحوالي نصف بوصة قد يسمح ببعض تدفق الهواء.



３. لا تخف من رفع مكيف الهواء

عند تشغيل السيارة، افتح النوافذ وشغل التكييف على ارتفاع عالٍ. سيؤدي ذلك إلى خفض درجات الحرارة الداخلية بكفاءة لأن الهواء البارد الناتج سيحل محل الهواء الساخن ويدفعه خارج النوافذ. بمجرد أن يبرد، أغلق النوافذ.



４. غطاء الزجاج

استخدام غطاء للزجاج الأمامي لحجب أشعة الشمس. فهي لا تخفض درجات الحرارة الداخلية فحسب، بل إنها تمنع أيضًا الأشعة فوق البنفسجية من إتلاف لوحات العدادات والأقمشة.



５. تظليل النوافذ

تظليل النوافذ يعد فعال للغاية في خفض درجات الحرارة الداخلية.



６. تحديد الخيارات عند شراء سيارة جديدة

يوصى باختيار التصميمات الداخلية المصنوعة من القماش بدلاً من الجلد. يميل الجلد إلى امتصاص الحرارة وبالتالي يصبح أكثر سخونة في الصيف. والخيار الثاني (ولكن الأكثر تكلفة) هو اختيار المقاعد المكيفة، المصممة مع وحدات تبريد صغيرة. فعند تنشيطها، تقوم بتدوير الهواء البارد لأعلى عبر المقعد، مما يحافظ على الجانب السفلي من جسمك باردًا جدًا، ومزيلًا للرطوبة، ومريحًا تمامًا