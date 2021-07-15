أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اندلع 71 حريقًا كبيرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات (NIFC).

وقال المركز الوطني لمكافحة الحرائق، الخميس: "71 حريقًا كبيرًا أحرق 993,678 فدانًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأضافت المركز: "قامت مجموعة التنسيق الوطنية متعددة الوكالات برفع مستوى التأهب الوطني إلى المستوى الخامس الليلة الماضية، بسبب نشاط حريق كبير يحدث في مناطق جغرافية متعددة، وزيادة في تعبئة فريق إدارة الحوادث، والتزام كبير بالموارد المشتركة إلى حرائق كبيرة على الصعيد الوطني".

وأشار المركز إلى أنه نظرًا لأن درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدل الطبيعي مع انخفاض الرطوبة في جميع أنحاء الغرب "الآن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى مساعدتكم لمنع حرائق الغابات"ز

واحترق ما يقرب من 300 ألف فدان في ولاية أوريغون، وهي أكثر الولايات تضررًا من أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة. في حين لدى ولاية أيداهو أكبر عدد من الحرائق المشتعلة (17 حريقا).

حتى الآن هذا العام، تسبب 34411 حريقًا في ما مجموعه 2,255218 فدانًا، وفقًا للمركز الوطني للإحصاء. ولا يزال هذا أقل من نصف ما تم حرقه منذ 2011 و2015، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الحرائق.