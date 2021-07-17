(CNN)-- قال أحدث تقرير صادر عن مركز تبادل المعلومات عن حرائق الغابات بالولايات المتحدة (InciWeb)، إن حريق Bootleg، أكبر حريق هائل في البلاد هذا العام، أدى إلى احتراق أكثر من 240 ألف فدان منذ أن بدأ قبل 10 أيام في جنوب ولاية أوريغون.

هذا يعني أن الحريق كان معدل انتشاره حوالي 24 ألف فدان في اليوم في المتوسط​​، أو ما يزيد قليلاً عن 1000 فدان كل ساعة. وقال براندون ميلر، عالم الأرصاد الجوية في شبكة CNN إن هذه مساحة أكبر من مساحة سنترال بارك كل ساعة، أو معدل حرق ملعب كرة قدم كل 5 ثوانٍ لمدة 10 أيام.

وأدى الحريق، الذي بدأ في 6 يوليو/ تموز في غابة فريمونت-وينيما الوطنية وعلى أراضي خاصة بالقرب من بلدة نهر سبراغ في ولاية أوريغون، إلى تفحم 241497 فدانًا ولا يزال مسيطرًا عليه بنسبة 7٪ فقط، وفقًا لـ InciWeb.

وقال مسؤولون إن الحريق أثر أيضًا على خطوط النقل المستخدمة لاستيراد الكهرباء إلى كاليفورنيا.

وقال جو هيسل، قائد مهمة التعامل مع حرائق الغابات في ولاية أوريغون: "سيستمر هذا الحريق في النمو - فالنباتات شديدة الجفاف والطقس ليسا في مصلحتنا".

وحريق Bootleg هو واحد من 10 حرائق غابات مشتعلة حاليًا في ولاية أوريغون، التي تم إخمادها مؤخرًا في موجة الحر التاريخية التي اجتاحت الغرب.

وقال مسؤولو الإطفاء في الولاية إن الحريق دمر ما لا يقل عن 21 منزلاً وعرّض 2000 آخرين للخطر.

ودفعت الخطورة مسؤولي كاليفورنيا إلى إرسال المزيد من موارد مكافحة الحرائق إلى الولاية.

و"يأتي نشر المساعدة المتبادلة الأخير في ولاية كاليفورنيا في ولاية أوريغون بعد يوم واحد فقط من قيام مجموعة التنسيق الوطنية متعددة الوكالات برفع مستوى التأهب الوطني إلى المستوى 5 - أعلى مستوى له - نظرًا لارتفاع نشاط الحرائق في جميع أنحاء البلاد والموارد المخصصة للحرائق الكبيرة، حسبما قال مكتب الحاكم جافين نيوسوم في بيان صحفي.

وحتى يوم الخميس، تكافح الولايات المتحدة 71 حريقًا ومجمعًا أحرقت 993678 فدانًا حتى الآن، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.