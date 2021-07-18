أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، سفير باكستان في كابول لتقديم "احتجاج شديد" واستدعت سفيرها في باكستان، الأحد، بسبب ما وصفته بأنه "اختطاف" و "تعذيب" لابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد، الجمعة، بحسب تصريحات وزارة الخارجية.

واستدعت الخارجية الأفغانية سفير باكستان في كابول، منصور أحمد خان، لتقديم "احتجاج شديد على اختطاف ابنة سفير أفغانستان في إسلام أباد"، و "نقل الاحتجاج القوي والمخاوف العميقة لحكومة أفغانستان بشأن هذا الحادث الخطير".

كما دعا بيان وزارة الخارجية الأفغانية الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وضمان الأمن والحصانة الكاملين للدبلوماسيين الأفغان وعائلاتهم وفقًا للاتفاقيات الدولية" ، كما جاء في البيان.

وحسب بيان الخارجية الصادر يوم الأحد، سحبت كابول سفيرها لدى باكستان نجيب علي الخيل، وكبار الدبلوماسيين الأفغان، الآخرين الموجودين في ذلك البلد "لحين معالجة جميع التهديدات".

وبشأن حالة ابنة السفير علي الخيل، جاء في بيان الخارجية الأفغانية أنها تخضع حاليًا للرعاية الطبية في المستشفى.

وردت باكستان في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية على قرار أفغانستان بسحب سفيرها وكبار الدبلوماسيين، الأحد، ووصفت الخطوة بأنها مؤسفة ومؤسفة.

وتابع البيان أن "أنباء الاختطاف والاعتداء على ابنة السفير في إسلام أباد تخضع للتحقيق والمتابعة على أعلى مستوى بناء على تعليمات من رئيس الوزراء".

كما ذكر البيان الباكستاني أن أمن السفير وعائلته وموظفي السفارة الأفغانية "تم تعزيزه"، وأن وزير الخارجية الباكستاني اجتمع مع سفير أفغانستان الأحد، ليؤكد له مجددًا "التعاون الكامل" في هذا الشأن. وقال البيان أيضًا إنهم يأملون في أن تعيد أفغانستان النظر في قرارها بسحب دبلوماسييها.

وأشارت الخارجية الباكستانية قبل يوم واحد، إلى أن ابنة سفير أفغانستان "تعرضت للاعتداء أثناء ركوبها سيارة مستأجرة"، وأنها كانت تحاول اعتقال المشتبه بهم.