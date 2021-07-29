(CNN)-- يواجه الكاردينال السابق ثيودور ماكاريك، الذي أزاله الفاتيكان من منصبه في 2019 بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي، تهمًا جنائية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر منذ ما يقرب من 50 عامًا، وفقًا لإيداع المحكمة.

وفقًا لشكوى جنائية تم تقديمها يوم الأربعاء، تم توجيه الاتهام إلى ماكاريك بثلاث تهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق والضرب على شخص يزيد عمره عن 14 عامًا. وتم رفع الشكوى من قبل شرطة ويليسلي في محكمة مقاطعة ديدهام.

وكانت بوسطن غلوب أول من أبلغ عن الاتهامات.

وتشير الدعوى إلى أن الضحية التي لم يكشف عن هويتها أخبر المحققين عبر تطبيق زوم في يناير/ كانون الثاني أن ماكاريك كان صديقًا لأحد أفراد العائلة وحدد عدة حوادث إساءة مزعومة من قبل ماكاريك، معظمها حدث خارج ماساتشوستس في نيوجيرسي ونيويورك وكاليفورنيا.

ووقعت حادثة واحدة في ويليسلي، ماساتشوستس، في يونيو/ حزيران 1974 في حفل زفاف شقيق الضحية، حيث قال الضحية إن ماكاريك سحبه جانبًا وقال له: "والدك يريدك أن تأتي معي وتتحدث. أنت مؤذ في المنزل ولا تذهب إلى الكنيسة. نحتاج إلى الخروج لإجراء محادثة"، وفقًا للشكوى.

وقال الضحية للمحققين إن ماكاريك طلب منه أن ينزل سرواله ثم يمسك ويقبل "أعضائه التناسلية"، بحسب الشكوى. وبعد أن طلب منه أن يرتدي سرواله، زُعم أن ماكاريك قال للصبي أن يتلو صلوات معينة "حتى يخلصك الله من خطاياك".

وتذكر الشكوى أن الضحية أخبر المحققين أن ماكاريك اعتدى عليه جنسيًا مرارًا وتكرارًا على مر السنين، بما في ذلك عندما كان بالغًا، مع الإساءة التي زُعم أنها حدثت أيضًا في مدينة نيوتن القريبة بماساتشوستس عندما كان أكبر سناً.

وقال محامي الضحية، ميتشل جارابديان، إن التهم الجنائية تجعل ماكاريك أكبر مسؤول كاثوليكي في الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.

وقال جارابديان في بيان صحفي "تاريخيًا هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتهم فيها كاردينال جنائيًا بارتكاب جريمة جنسية ضد قاصر. يتطلب الأمر قدرًا هائلاً من الشجاعة لضحية الاعتداء الجنسي للإبلاغ عن تعرضه للاعتداء الجنسي للمحققين والمضي قدمًا في الإجراءات الجنائية".

وقال باري كوبيرن، محامي ماكاريك، لشبكة CNN في بيان: "سنقوم بمعالجة هذه القضية في قاعة المحكمة".

لقد أصر ماكاريك على براءته في الماضي فيما يتعلق بالادعاءات السابقة.

رُقي إلى الكاردينال في عام 2001 على يد جون بول، بعد عام من توليه منصب رئيس أساقفة واشنطن، ظل ماكاريك لاعبًا قويا.

الكنيسة في واشنطن العاصمة، وكان معروفًا بجمع التبرعات له وتأثيره في الخارج.

واستقال من كلية الكرادلة في عام 2018 وفصله الفاتيكان في عام 2019 بعد أن وجدت محاكمة الكنيسة أنه مذنب بالاعتداء الجنسي على القصر.

وجاء في الدعوى أن مكاريك قد صدر أمر استدعاء يأمره بالمثول أمام المحكمة لتوجيه الاتهام إليه في 26 أغسطس / آب.

وتواصلت CNN مع إدارة شرطة ويليسلي ومكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك والفاتيكان للحصول على تعليق.