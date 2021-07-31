كورنوال، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت كاري جونسون، زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في منشور على إنستغرام يوم السبت، أنها حامل مرة أخرى.

وكتبت كاري في تعليقها: "أتمنى لطفل قوس قزح لدينا في عيد الميلاد هذا العام. في بداية العام، تعرضت للإجهاض مما تسبب في حزن قلبي. أشعر بأنني محظوظة بشكل لا يصدق لأنني حامل مرة أخرى، لكنني شعرت أيضًا بتوتر شديد".

وأضافت كاري: "يمكن أن تكون مشكلات الخصوبة صعبة حقًا لكثير من الأشخاص، لا سيما عندما يبدو على منصات مثل انستغرام أن كل شيء يسير على ما يرام".

واختتم منشورها قائلة: "لقد وجدت أنه من دواعي الراحة الحقيقية أن أسمع من الأشخاص الذين عانوا من الخسارة أيضًا، لذلك آمل أن مشاركة هذا بطريقة صغيرة جدًا قد تساعد الآخرين أيضًا".