أردوغان لآبي أحمد: تركيا ستواصل توفير كافة أنواع الدعم لإثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأحد، أن تركيا ستواصل "توفير كافة أنواع الدعم" لإثيوبيا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن أردوغان وآبي أحمد بحثا العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف بيان الرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال الاتصال الهاتفي على إيلاء تركيا المزيد من الأهمية لاستقرار إثيوبيا، كما أكد أن تركيا ستواصل توفير كافة أنواع الدعم لإثيوبيا".

وتواجه إثيوبيا أزمتين بارزتين داخليا وخارجيا في الفترة الأخيرة هما الصراع المسلح في إقليم تيغراي وأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

وكانت السفيرة التركية في أديس أبابا يبرق ألب قد صرحت، لوكالة أنباء "الأناضول" في فبراير/شباط الماضي، بأن تركيا هي "ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين".

وقالت السفيرة التركية إن حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا وتركيا ارتفع خلال السنتين الأخيرتين بمقدار 200 مليون دولار، ليصل إلى 650 مليون دولار. وأضافت أن "حوالي 200 شركة تركية توظف 30 ألف شخص، وبالتالي يؤمن مئات الآلاف من الأشخاص قوت يومهم من هذه الشركات".