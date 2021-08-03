أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة "قوة حماية البنتاغون".

وأكدت الوكالة في رسالة للقوى العاملة بوزارة الدفاع أن إطلاق النار وقع في محيط المبنى عند أحد المداخل الرئيسية للبنتاغون والذي يدخل ويخرج منه يوميا آلاف الأشخاص، ويقع المدخل قرب محطة حافلات تستخدمها الكثير من خطوط النقل الداخلي في واشنطن.

وقال المتحدث باسم الوكالة، كريس لايمان: "في الوقت الراهن، يمكننا تأكيد أن مبنى البنتاغون مقفل، هناك حادثة عند مركز تحويل الرحلات".

وأكد لايمان أن الحادثة لا تزال جارية وحذر المدنيين من التواجد في الموقع ورفض تأكيد وجود مطلق نار أو سقوط إصابات جراء الحادثة.