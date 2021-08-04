دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تم إخلاء محطة للطاقة الحرارية في محافظة موغلا التركية بعد وصول النيران إلى موقعها، حسبما قال محافظ ميلاس، محمد توكات على تويتر، دون التبليغ عن إصابات بعد.

وطلب توكات الدعم الجوي لمدة يومين بسبب اقتراب النيران من موقع المحطة، وقال عبر تويتر: "الوضع جدي جدا، ألسنة اللهب تقترب من محطة الطاقة الحرارية، إن كان بالإمكان إرسال طائرة أو مروحية برؤية ليلية إلى المنطقة على وجه الفور".

وتم إخلاء خزانات الهيدروجين في محطة "كمركوي" للطاقة الحرارية قبل وصول النيران إلى المحطة، وفق ما ذكرته مصادر في البلدية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محطة الطاقة الحرارية تتعرض لخطر الاحتراق وأن الرياح القوية قد تصعب عملية عزلها عن النيران.

وأضاف أردوغان قائلا: "ثلاثة وزراء كانوا هناك، تم إرسال طائرات وهيلوكوبترات إلى هناك وحامت طيلة اليوم لمكافحة الحرائق".

يذكر أن أكثر من 187 حريقا اندلع في تركيا بآخر 8 أيام، لا يزال 15 منها مشتعلا حاليا.