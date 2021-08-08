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نشر الأحد ، 08 اغسطس / آب 2021

أثينا، اليونان (CNN)-- تحطمت طائرة إطفاء من طراز Pezetel، الأحد، خلال محاولة لاحتواء حريق غابة في ماشيرادوبجزيرة جزيرة زاكينثوس (زانتي) اليونانية، وفقًا لخدمة الإطفاء اليونانية.

وأكدت خدمة الإطفاء أن الطيار بخير وبصحة جيدة.

وتقع زانتي على بعد حوالي 250 كيلومترًا غرب العاصمة اليونانية أثينا.

تكافح اليونان حرائق كبيرة منذ أوائل أغسطس/ آب.

يكافح أكثر من 1000 رجل إطفاء حرائق كبيرة في جميع أنحاء اليونان، بينما كان دعم الطائرات والمروحيات والمركبات يصل من فرنسا وسويسرا ورومانيا وقبرص وكرواتيا وإسرائيل والسويد ومصر وبولندا والتشيك وسلوفينيا وهولندا.

وتأكد مقتل شخص واحد منذ اندلاع الحرائق في اليونان.



