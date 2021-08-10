وزارة العدل الأمريكية تبحث كشف معلومات سرية عن هجمات 11 سبتمبر

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستراجع ما سبق حجبه من معلومات أو وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول لكشف ما يمكن كشفه للعامة، فيما تواجه ضغوطًا من أسر ضحايا الهجمات وأعضاء بالكونغرس لرفع السرية عن الوثائق قبل الذكرى العشرين للهجمات.

وجاء إعلان وزارة العدل الأمريكية بعد رسالة موقعة من أكثر من 1600 شخص متضرر من هجمات 11 سبتمبر إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه بعدم المشاركة في إحياء ذكرى الهجمات إذا لم يرفع السرية عن الوثائق والمعلومات المرتبطة بالهجمات وأي دور للسعودية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة أبلغت محكمة فيدرالية في مانهاتن بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أغلق مؤخرًا تحقيقًا يتعلق بخاطفي طائرات معينين في 11 سبتمبر عام 2001.

وأضاف: "على الرغم من أن هذا التطور جاء بعد أحكام تؤيد تأكيدات امتياز الحكومة، فقد قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي مراجعة تأكيدات الامتياز السابقة لتحديد المعلومات الإضافية المناسبة للإفصاح. وسوف يكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن هذه المعلومات على أساس متجدد بأسرع ما يمكن".