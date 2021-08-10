حاكم نيويورك يعلن استقالته بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، عن استقالته من منصبه، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.

وقال كومو، في مؤتمر صحفي، إن "أفضل طريقة يمكنني المساعدة بها هي أن أتنحى وأترك ​​الحكومة تعود إلى الحكم".

ووصف حاكم نيويورك القدرة على إدارة حكومة فاعلة خلال جائحة كورونا بأنها "مسألة حياة أو موت". وقال إن "إهدار الطاقة على عوامل التشتيت هو آخر شيء يجب أن تفعله حكومة الولاية، ولا يمكنني أن أكون سبب ذلك".

وكان النائب العام لولاية نيويورك قد أصدر تقريرا خلص إلى أن كومو تحرش بـ11 امرأة، ما مهد الطريق لإمكانية بدء إجراءات عزل كومو الذي حكم نيويورك على مدار عقد من الزمن.