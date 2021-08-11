لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في تراجع عن سياستها، أعلنت ألمانيا وهولندا الأربعاء أنهما ستوقفان عمليات الترحيل المزمعة للمواطنين الأفغان الذين يطلبون اللجوء، في ظل تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان.

تأتي هذه الإعلانات بعد أيام فقط من توقيع ألمانيا وهولندا على رسالة إلى المفوضية الأوروبية تدعو السلطة التنفيذية للكتلة إلى تكثيف المحادثات مع الحكومة الأفغانية لضمان استمرار ترحيل المواطنين الأفغان الذين تم رفض طلبهم للجوء في أوروبا. الموقعون الباقون على الخطاب الذي تم إرساله الأسبوع الماضي هم بلجيكا والنمسا والدنمارك واليونان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ستيف ألتر، على تويتر يوم الأربعاء: "بسبب التطورات الحالية في الوضع الأمني، قرر وزير الداخلية الاتحادي تعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان في الوقت الحالي".

في هولندا، قال وزير الدولة للعدل والأمن، أنكي بروكرز-نول، في رسالة إلى البرلمان، إن البلاد لن تقوم بترحيل المواطنين الأفغان الذين يطلبون اللجوء للأشهر الستة المقبلة، حسبما قال متحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية لشبكة CNN يوم الأربعاء.