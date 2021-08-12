بعد استسلامهم بلحظات.. طالبان تعدم 22 من جنود الـ"كوماندوز" الأفغان في ثوان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش "قلق للغاية" بشأن التطورات في أفغانستان، بما في ذلك القتال الأخير في ولايتي هرات وقندهار.

وأضاف دوجاريك، في بيان، الخميس، أن غوتيريش يتابع "بقلق بالغ التطورات في أفغانستان، بما في ذلك القتال الأخير في هرات وقندهار. نحن قلقون بشكل خاص من تحول القتال إلى المناطق الحضرية، حيث يكون احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين أكبر".

وتابع دوجاريك: "نأمل أن تؤدي المناقشات التي ستجرى هذا الأسبوع في الدوحة، قطر، بين ممثلين عن جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان إلى جانب المبعوثين الإقليميين والدوليين (10 - 12 أغسطس/ آب)، إلى إعادة المسار إلى تسوية تفاوضية للصراع".

وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساهمة في مثل هذه التسوية وتظل تركز على تقديم المساعدة للأعداد المتزايدة من الأفغان المحتاجين.