بعد استسلامهم بلحظات.. طالبان تعدم 22 من جنود الـ"كوماندوز" الأفغان في ثوان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت السفارة الألمانية في كابول في بيان، الخميس، إن ألمانيا تحث جميع مواطنيها داخل أفغانستان على مغادرة البلاد على الفور.

وقالت السفارة على موقعها على الإنترنت: "بسبب التدهور الكبير في الوضع الأمني ​​في أفغانستان بأكملها، بما في ذلك العاصمة كابول، تحث السفارة جميع المواطنين الألمان على مغادرة البلاد عبر رحلات جوية مجدولة".

وتابعت: "أبلغت السفارة الألمانية في كابول صراحة أن السفارة لا يمكنها تقديم أي ضمان للرعاية القنصلية للمواطنين الألمان في حالة تدهور الوضع الأمني ​​بشكل أكبر مما قد يؤدي إلى وقف الرحلات الجوية".

وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم السبت تحذيرات لمواطنيهما بمغادرة أفغانستان على الفور، بسبب تدهور الوضع الأمني. قبل ذلك، طلبت فرنسا بالفعل من مواطنيها مغادرة البلاد.