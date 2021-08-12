أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستسحب بعض الموظفين من السفارة الأمريكية في كابول "في ضوء الوضع الأمني المتطور".

وقال برايس، في الإفادة الصحفية اليومية: "نتوقع تقليص الوجود الدبلوماسي الأساسي في أفغانستان في الأسابيع المقبلة".

وأضاف برايس أن وزارة الدفاع الأمريكية "ستنشر بشكل مؤقت موظفين إضافيين في مطار حامد كرزاي الدولي".

وأشار برايس إلى أن وزيري الخارجية والدفاع أنتوني بلينكين ولويد أوستن تحدثا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني لتنسيق التخطيط.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارة الأمريكية سوف "تظل مفتوحة في موقعها الحالي"، وتواصل عملها الدبلوماسي، لكنه لم يحدد ما إذا كانت ستبقى في ذلك الموقع.

وأفادت شبكة CNN بعد ظهر اليوم أن الولايات المتحدة تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول وسط تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، بحسب مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي غربي ومصدر آخر مطلع على الوضع.

"نحن دائمًا ... نراجع الوضع، في بيئات التشغيل المعقدة بشكل خاص، والتي تشمل بالطبع كابول. إن إعلان اليوم هو في الحقيقة استمرار لواحدة من أهم مسؤولياتنا وهذا هو بذل كل ما في وسعنا لضمان سلامة وأمن ورفاهية شعبنا".