ترامب ينسى اسم زعيم طالبان ويسميه "محمدًا".. وهكذا سخر من كلامه

بعد استسلامهم بلحظات.. طالبان تعدم 22 من جنود الـ"كوماندوز" الأفغان في ثوان

كابل، أفغانستان (CNN)-- قال عضو البرلمان المحلي غوه أحمد كامين لشبكة CNN، يوم الخميس، إن مجموعات من مقاتلي طالبان تمكنت من اختراق خط المواجهة في مدينة قندهار الأفغانية وتخوض مواجهة متفرقة مع القوات الحكومية داخل المدينة.

وقال كامين، الذي لا يزال في المدينة، لشبكة CNN إن المجموعات تتكون من ما بين 15 إلى 20 مقاتلاً وكانوا يختبئون في أسواق مزدحمة، وظهروا بشكل متقطع، مما تسبب في الفوضى، وتخويف الناس ومحاولة التسبب في الانحراف.

قندهار هي عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم وثاني أكبر مدينة في أفغانستان بعد العاصمة كابول.