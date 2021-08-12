أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي غربي ومصدر آخر مطلع على الوضع لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول وسط تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان.

وقال مصدر أمريكي وآخر غربي إنه من المتوقع أيضًا أن تسحب الولايات المتحدة بعض موظفيها من موقعها الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الخيارات يتم تقييمها في الوقت الفعلي، لكنه حذر من أن الوضع لا يزال متقلبًا.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات من المرجح أن تتطور في الأيام والأسابيع المقبلة بالنظر إلى الوضع المتغير بسرعة على الأرض.

وقال المسؤول الأمريكي: "من الواضح أن هناك إيقاعًا مختلفًا تمامًا عن المناقشات الجارية حاليًا، هناك الكثير من الإسهامات المختلفة التي يجب أن يتم تقييمها في الوقت الحالي".

وذكر المصدر الدبلوماسي الغربي أن نقل السفارة الأمريكي إلى المطار يعد أحد الاحتمالات التي تتم مناقشتها، واصفا إياه بأنه "الأكثر احتمالا".

وأوضح أنه يجري الكثير من التخطيط السريع بشأن الوجود الدبلوماسي المستقبلي الأوسع في كابول، قائلا إن "الأجواء قد تغيرت لكن لسنا في حالة انهيار" بعد.

وأكد هذا المصدر أن الولايات المتحدة يمكن أن تنتقل إلى المطار حتى تتمكن من إخراج الدبلوماسيين من البلاد بشكل أسرع إذا أصبح ذلك ضروريًا، وأيضًا لأنه قد تكون هناك تحديات في المستقبل في الوصول من السفارة إلى المطار.

وأجرى فريق الأمن القومي لبايدن مكالمات واجتماعات يوم الخميس مع ما وصفته المصادر بأنه شعور متزايد بالإلحاح بشأن مكاسب طالبان المتسارعة في أفغانستان.

وتحدث وزير الخارجية توني بلينكين مع وزير الدفاع لويد أوستن هذا الصباح وتحدث مع وكالة الأمن القومي جيك سوليفان مؤخرًا في الليلة الماضية لمناقشة الوضع في أفغانستان، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات.

عقد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع والمسؤولين العسكريين اجتماعات عاجلة يوم الخميس لمناقشة الوضع الأمني ​​المتدهور في أفغانستان ومراجعة الخطط الأمنية إذا تم الأمر بسحب السفارة، وفقًا لما لا يقل عن أربعة من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية.

ووصف جميع المسؤولين شعورًا ملحًا بضرورة عقد اجتماعات مع اضطرار بعض المسؤولين إلى إلغاء جداولهم المقررة من أجل الحضور.