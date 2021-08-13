أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- التقى أعضاء حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، الجمعة، لمواصلة تقييم التطورات على الأرض في أفغانستان، وسيواصلون الحفاظ على وجودهم الدبلوماسي في كابول، بحسب بيان صادر عن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ، في البيان: "يظل هدفنا دعم الحكومة الأفغانية وقوات الأمن قدر الإمكان. أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية. سيحافظ الناتو على وجودنا الدبلوماسي في كابول، وسيواصل التعديل حسب الضرورة"، مضيفًا أن الناتو على اتصال دائم بالسلطات الأفغانية وبقية المجتمع الدولي.

وأضاف ستولتنبرغ: "يشعر حلفاء الناتو بقلق بالغ إزاء المستويات المرتفعة للعنف التي تسبب فيها هجوم طالبان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين وعمليات القتل المستهدف وتقارير الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان".

وأكد أمين عام حلف الناتو أنه "يجب على طالبان أن تفهم أنه لن يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي إذا استولت على البلاد بالقوة". وتابع: "نظل ملتزمين بدعم حل سياسي للصراع".