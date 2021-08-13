بعد استسلامهم بلحظات.. طالبان تعدم 22 من جنود الـ"كوماندوز" الأفغان في ثوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الوزارة لا تعتقد أن كابول "في بيئة تهديد وشيك" في الوقت الحالي، لكن كيربي أقر بأن طالبان تحاول على ما يبدو عزل كابول.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أنه وفقًا لمصدر دبلوماسي أن أحد التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن كابول يمكن أن تكون معزولة من قبل طالبان في غضون أسبوع وربما في غضون 72 ساعة القادمة.

وقال كيربي إن وزارة الدفاع تأخذ الوضع الأمني ​​في أفغانستان "بجدية".

وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أننا نأخذ هذا الوضع على محمل الجد وهذا أحد الأسباب التي دفعتنا إلى نقل هذه القوات، أو نقلنا هذه القوات، إلى كابول للمساعدة في هذه المهمة بالذات لأننا نعلم أن الوقت هو سلعة ثمينة" حاليًا.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 10 آلاف نازح فروا من الصراع في أفغانستان قد وصلوا إلى كابول.

ووفقًا لتحليل لشبكة CNN، تسيطر حركة طالبان حاليًا على 17 من أصل 34 عاصمة إقليمية في أفغانستان - تم الاستيلاء عليها جميعًا في الأسبوع الماضي.

وتسيطر طالبان الآن على بلدات وأراضي تقع على بعد 100 كيلومتر من كابول، بما في ذلك عاصمة مقاطعة لوغار التي سقطت يوم الجمعة.

ويعمل الهجوم العسكري الناجح على تعزيز الهدف الرئيسي لطالبان المتمثل في تطويق كابول وطرد حكومة الرئيس أشرف غني.

وكانت السفارة الأمريكية في كابول أصدرت تعليمات إلى موظفيها بتدمير المواد الحساسة، بالإضافة إلى العناصر "التي يمكن إساءة استخدامها في جهود الدعاية"، وفقًا لإشعار الإدارة الذي تم إرساله الجمعة وشاهدته شبكة CNN، ووصفه مصدر آخر على إطلاع بالأمر.

ويأتي الإشعار في الوقت الذي تستعد فيه السفارة لسحب عدد كبير من الدبلوماسيين، تزامنا مع استمرار تدهور الوضع الأمني ​​على الأرض في أفغانستان.

وأوضح أحد الدبلوماسيين لشبكة CNN أن الوضع على الأرض يمثل تحديًا كبيرًا للدبلوماسيين الأمريكيين الذين يقولون إن الخطط تتغير كل دقيقة.

وذكرت شبكة CNN يوم الخميس أن الإدارة تدرس نقل السفارة الأمريكية من موقعها الحالي في العاصمة إلى مطار كابول.