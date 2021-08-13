موسكو، روسيا (CNN)-- أفاد تلفزيون "Russian 24" الرسمي، الخميس، أن روسيا ترفض تمديد تأشيرة دخول صحفية تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تعمل في موسكو، وتطردها بالفعل.

سارة رينفورد، مراسلة BBC في موسكو، لن يتم تمديد التأشيرة الصحفية الخاصة بها وسيتعين عليها مغادرة البلاد بحلول 31 أغسطس/ آب عندما تنتهي تأشيرتها الحالية.

جاء قرار السلطات الروسية ردًا على ما وصفته بالتمييز ضد الصحفيين الروس في المملكة المتحدة الذين لم يتم منحهم تأشيرات أو تجديدات، وفقًا لمذيعة في شبكة Russian 24.

وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، أدت المحاولات المتكررة لإلغاء ترخيص روسيا اليوم والضغط المستمر على موظفي العديد من وسائل الإعلام الروسية الأخرى في المملكة المتحدة إلى هذه العواقب. وقالت "روسيا 24" إن "طرد سارة رينفورد هو ردنا المتناسب".

وقال المكتب الصحفي لـBBC لشبكة CNN إنهم لن يعلقوا على القضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، في رسالة عبر تطبيق تليغرام، إن وزارة الخارجية حذرت هيئة الإذاعة البريطانية مرارًا من أن روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة ردًا على "الاستهزاء" بالمراسلين الروس في بريطانيا بدعم منحهم التأشيرة "لكنهم لم ينتبهوا".

وبحسب زاخاروفا، فقد تم إخبار ممثلي BBC، الذين زاروا وزارة الخارجية مؤخرًا، بكل شيء بالتفصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منعت وزارة الخارجية الروسية دخول العديد من الممثلين البريطانيين ردًا على عقوبات لندن التي تستهدف موسكو.

كما دعت الخارجية الروسية المملكة المتحدة إلى "التخلي عن سياسة المواجهة التي لا أساس لها على الإطلاق"، مُضيفة أن "الرد الكاف والمناسب سيتبع أي خطوات غير ودية".