ضاحي خلفان: نهاية أمريكا في أفغانستان تشبه سيناريو حربها في فيتنام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شبه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، دخول القوات الأمريكية وخروجها منها بما حدث مع أمريكا في فيتنام، مشيرا إلى أن على واشنطن ألا تفرض الديمقراطية على دول العالم الثالث.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نهاية للقوات الأمريكية في أفغانستان شبيهة الى حد ما بنهاية حربها في فيتنام".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "دخلت امريكا أفغانستان بحجة فرض الديمقراطية.. انتهت بتسليم البلد لطالبان... كنت قد قلتها لهم من قبل لن تهزموا طالبان..فالقبيلة هناك اقوى من أي شئ آخر".

وتابع خلفان: "ليت قادة امريكا يعودون الى مذكراتهم ليدركوا التخريف الذي كانوا يسطرونه عن حلمهم بفرض ديمقراطية في افغانستان".

و{اى نائب رئيس شرطة دبي أن من الخطأ "لإرض" الديمقراطية على دول العالم الثالث مشيرا إلى أن "أصدقاء" أمريكا نصحوها بألا تقدم على مثل هذه الخطوة دون أن تصغي لهم.