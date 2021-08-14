حصري.. CNN تلقي نظرة على غنائم الحرب التي حصدتها طالبان من القواعد العسكرية الأمريكية السابقة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سقطت مدينة مزار شريف، أهم مدينة في شمال أفغانستان، في أيدي حركة طالبان بعد أن غادرت القوات الحكومية فجأة المدينة واتجهت صوب حدود أوزبكستان، بحسب مصادر في المدينة.

أعلن محمد أنور محمدي، نائب قائد وحدة مزار شريف للعمليات الخاصة، في رسالة صوتية تم مشاركتها مع مراسلي وسائل الإعلام، السبت، أن طالبان سيطرت على المدينة، مضيفًا أن الوحدات العسكرية موجودة حاليًا على الحدود مع أوزبكستان في انتظار إذن للدخول.

وقال مصدر ميليشيا موالية للحكومة لشبكة CNN، إنه لم يكن هناك قتال داخل المدينة، وأن الفوضى سادت عندما غادرت القوات الحكومية.

وكانت حركة طالبان قد زعمت في وقت سابق أنها "غزت" مزار الشريف، التي زارها الرئيس أشرف غني الأسبوع الماضي فقط - عندما دعا ميليشيا الانتفاضة الشعبية للانضمام إلى الجيش في الدفاع عن المدن الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان - ذبيح الله - على تويتر إنه تم الاستيلاء على مكتب الحاكم ومقر الشرطة ومباني المخابرات، بالإضافة إلى قواعد للجيش.

وقال ذبيح الله إن العديد من المركبات والأسلحة والمعدات سقطت في أيدي المجاهدين.

ويعني سقوط مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ، أن طالبان تسيطر الآن على 22 عاصمة إقليمية. ولا تزال مدينتان رئيسيتان فقط - كابول وجلال أباد - تحت سيطرة الحكومة.