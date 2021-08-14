أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، السبت، إن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حث حركة طالبان على "خفض التصعيد ووقف إطلاق النار".

ونقل وزير الخارجية القطري موقفه خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر والوفد المرافق له في الدوحة.

و"استضافت الدوحة الأسبوع الماضي اجتماعًا دوليًا موسعًا حول أفغانستان، تُوج باتفاق المشاركين فيه على مجموعة من المواقف ومنها ضرورة تسريع عملية السلام والتفاوض على مقترحات ملموسة من الجانبين الأفغانيين، والعمل على بناء الثقة ووقف العنف بين الجانبين واحترام القانون الدولي"، حسب بيان الخارجية القطرية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على عدم الاعتراف بأية حكومة في أفغانستان يتم فرضها من خلال استخدام القوة العسكرية، وفقا للبيان.