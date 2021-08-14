حصري.. CNN تلقي نظرة على غنائم الحرب التي حصدتها طالبان من القواعد العسكرية الأمريكية السابقة

فيديو نشرته حركة طالبان لاحتفالات النصر والسيطرة على مبنى الحاكم في قندهار

مع تحركات وانتشار طالبان.. هكذا يلجأ الأفغان إلى الأمان

مدريد، إسبانيا (CNN)-- زعمت حركة طالبان أنها استولت على عاصمة إقليمية أخرى - غارديز - يوم السبت. وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون تلك العاصمة رقم 19 من بين 34 عاصمة لأقاليم أفغانستان تسقط.

غارديز هي عاصمة بكتيا، وهي مقاطعة تقع جنوب العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله، إن مكتب المحافظ ومقر الشرطة ومركز المخابرات وجميع منشآته تم احتلالها بالكامل.

وكتب على تويتر "سقط عدد كبير من الأسلحة والمعدات في أيدي المجاهدين".

وقال ذبيح الله إن طالبان تتقدم الآن نحو قاعدة فيلق الرعد 203، وحدة الجيش التي كانت تدافع عن غارديز.

لم ترد أي كلمة من الحكومة بشأن ادعاء طالبان، لكن الصور ومقاطع الفيديو من المدينة تثظهر مقاتلي طالبان في الشوارع. كما أظهر مقطع فيديو عشرات الرجال يفرون من سجن المدينة.