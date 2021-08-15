حصري.. CNN تلقي نظرة على غنائم الحرب التي حصدتها طالبان من القواعد العسكرية الأمريكية السابقة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول أفغاني كبير ومصدر دبلوماسي رفيع لشبكة CNN، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد قبل ساعات قليلة.

كما قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله في بيان مصور، إن الرئيس غني غادر البلاد، مشيرًا إليه بـ "الرئيس السابق".

وبعد انتشار أنباء مغادرة الرئيس الأفغاني، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله، أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول كابول "لحفظ الأمن بعد تخلي الشرطة عن مواقعها في المدينة".

وفي وقت سابق الأحد، دعت طالبان قواتها المنتشرة في محيط العاصمة الأفغانية، كابول، إلى التزام الهدوء وإفساح المجال أمام المفاوضات الجارية للدخول إلى العاصمة دون قتال.

من ناحية أخرى، وصف شاهد عيان تحدث إلى شبكة CNN الوضع الفوضوي في مطار كابول، حيث يحاول معظم الأجانب مغادرة البلاد.

وقال الشاهد: "كانت هناك حشود كبيرة تحاول الدخول واندلع إطلاق النار في إحدى المراحل".

وأضاف الشاهد "كان هناك أيضًا تحذير من هجوم بري وكنا في مخبأ خلال الساعة الماضية، لكن الآن أصبح كل شيء مستقرًا. كل الأجانب هنا. كانت إحدى الشابات الأوروبية خائفة".

كما شاهدت CNN صورًا لكثير من الجنود ومجموعات المدنيين المنتظرين على الأرض.