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القصر الرئاسي في كابول "يُسلّم" لطالبان في ظهور تلفزيوني مباشر

العالم
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تم "تسليم" القصر الرئاسي في كابول إلى طالبان، الذي أخلاه مسؤولون حكوميون قبل ساعات فقط، بمن فيهم الرئيس السابق أشرف غني الذي فر من البلاد.

وبحسب شبكة "الجزيرة" التي نقلت ظهور طالبان على الهواء مباشرة، مساء الأحد، قال أحد مسؤولي طالبان إن كابول مدينة مختلفة عن التي غادروها قبل 20 عامًا.

ونقلت "الجزيرة" عن مسؤول طالبان في القصر قوله "تأمين كابول مسؤولية ضخمة. إنها مختلفة عن المدينة التي غادرناها قبل 20 عامًا".

وأفاد مراسل "الجزيرة" في مسرح القصر أن ثلاثة مسؤولين أفغانيين كانوا حاضرين من أجل "تسليم" القصر إلى طالبان.

ثم قال مسؤول أمني من طالبان إنه "لم تسفك دماء في عملية التسليم". وقال أيضًا إن هناك "تسليمًا سلميًا للمرافق الحكومية في جميع أنحاء البلاد".

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كما قال أحد مسؤولي طالبان إنهم يريدون حكومة شاملة في أفغانستان.

وأضاف أن زعيم طالبان واثنين من نوابه موجودون الآن في أفغانستان وأنهم سيأتون إلى كابول عندما يتحسن الوضع الأمني.

عضو آخر من طالبان حضر الحفل، تحدث لفترة وجيزة باللغة الإنجليزية ليقول إنه كان محتجزًا من قبل الولايات المتحدة في غوانتانامو.

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