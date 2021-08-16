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مراسلة CNN تعلق على تداول صورتها بـ"الحجاب والعباية" في أفغانستان

العالم
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مراسلة CNN تنقل وضع الحياة داخل كابول.. شاهد كيف تعامل معها مقاتلو طالبان
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مراسلة CNN تنقل وضع الحياة داخل كابول.. شاهد كيف تعامل معها مقاتلو طالبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة CNN كلاريسا وورد على تداول صورتها بالحجاب والعباية خلال تغطيتها لتطورات الأوضاع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأعادت وورد نشر "ميم إنترنت"، عبر حسابها على تويتر، يجمع بين صورتين لها من العاصمة الأفغانية كابول الأولى بدون حجاب والثانية بحجاب وعباية سوداء.

وقالت وورد: "هذا الميم غير دقيق. الصورة العلوية من داخل مجمع خاص. بينما الصورة بالجزء السفلي في شوارع كابول التي تسيطر عليها طالبان".

وأضافت: "كنت أرتدي دائمًا غطاء الرأس في شوارع كابول سابقًا، على الرغم من عدم تغطية شعري بالكامل والعباية. لذلك هناك فرق ولكن ليس بهذه القوة".

وسبق أن ظهرت كلاريسا وورد في العديد من تقاريرها من داخل دول المنطقة وهي ترتدي الحجاب والعباية، من بينها سوريا واليمن، كما ظهرت في أفغانستان قبل سيطرة طالبان بالزي نفسه.

 

لقطات من تقرير لكلاريسا وورد بالحجاب من أفغانستان عام 2019:

 

لقطات لكلاريسا وورد بالحجاب والعباية في تقرير من سوريا عام 2016:

 

صورة لكلاريسا وورد بالحجاب خلال تقرير من اليمن عام 2017:

 

بعض التعليقات التي زعمت أن كلاريسا وورد ارتدت الحجاب بعد سيطرة طالبان:

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