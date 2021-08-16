مراسلة CNN تعلق على تداول صورتها بـ"الحجاب والعباية" في أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة CNN كلاريسا وورد على تداول صورتها بالحجاب والعباية خلال تغطيتها لتطورات الأوضاع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأعادت وورد نشر "ميم إنترنت"، عبر حسابها على تويتر، يجمع بين صورتين لها من العاصمة الأفغانية كابول الأولى بدون حجاب والثانية بحجاب وعباية سوداء.

وقالت وورد: "هذا الميم غير دقيق. الصورة العلوية من داخل مجمع خاص. بينما الصورة بالجزء السفلي في شوارع كابول التي تسيطر عليها طالبان".

وأضافت: "كنت أرتدي دائمًا غطاء الرأس في شوارع كابول سابقًا، على الرغم من عدم تغطية شعري بالكامل والعباية. لذلك هناك فرق ولكن ليس بهذه القوة".

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. https://t.co/BmIRFFSdSE

وسبق أن ظهرت كلاريسا وورد في العديد من تقاريرها من داخل دول المنطقة وهي ترتدي الحجاب والعباية، من بينها سوريا واليمن، كما ظهرت في أفغانستان قبل سيطرة طالبان بالزي نفسه.

لقطات من تقرير لكلاريسا وورد بالحجاب من أفغانستان عام 2019:

Very excited to share this project @SalmaCNN and @najibquraishi and I have been working on for months. Don’t miss “36 Hours with the Taliban” next week. https://t.co/EmNqz3fukm

لقطات لكلاريسا وورد بالحجاب والعباية في تقرير من سوريا عام 2016:

One man's simple request: "Please tell the world the truth about Syria." Monday on CNN. #UndercoverInSyria https://t.co/P40mIweKAH

صورة لكلاريسا وورد بالحجاب خلال تقرير من اليمن عام 2017:

Our first piece from inside war torn Yemen. A rare look at one of the worlds most dire humanitarian crises on @CNNConnect right now https://t.co/BWBz4Ou5uo

بعض التعليقات التي زعمت أن كلاريسا وورد ارتدت الحجاب بعد سيطرة طالبان:

كلاريسا وارد ، مراسلة CNN في أفغانستان: 15 أغسطس 2021 16 أغسطس 2021 https://t.co/YGqxXnrxEU

مراسلة cnn ترتدي الحجاب في #كابل https://t.co/zNFv72Zglk

مراسلة شبكة سي أن أن قبل وبعد #طالبان 📸 من @politicalpen_ #إعلام #افغانستان_طالبان #أفغانستان #Afghanistan #CNN https://t.co/vb6rFzJzjS

مراسلة CNN قبل وبعد سيطرة طالبان على كابل https://t.co/RzIeKm6x5b

- مراسلة CNN قبل وبعد سيطرة طالبان على افغانستان. https://t.co/QRqIOe5fZL

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