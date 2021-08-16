ماكرون: لم يكن لفرنسا سوى عدو واحد في أفغانستان

باريس، فرنسا (CNN)-- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب وطني متلفز، الاثنين، أنه يجب ألا تصبح أفغانستان "ملاذا للإرهابيين مرة أخرى".

وقال ماكرون: "إنه تحد للاستقرار والسلام الدوليين وسنفعل كل شيء مع روسيا والولايات المتحدة وأوروبا للتعاون بكفاءة لأن مصالحنا واحدة".

وأضاف ماكرون أن من واجب فرنسا "حماية أولئك الذين ساعدونا: المترجمون الفوريون والسائقون والطهاة وغيرهم الكثيرون".

واعتبر ماكرون أن القتال في أفغانستان كان "عادلًا"، وقال إنه "لشرف فرنسا أن تلتزم بهذه المعركة. لم يكن لفرنسا سوى عدو واحد هناك: الإرهاب".

وفي خطابه، الذي استمر أكثر من عشر دقائق، قال ماكرون إن زعزعة الاستقرار في أفغانستان قد تؤدي إلى تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأضاف: "لذلك سنقوم بمبادرة مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى لبناء استجابة قوية ومنسقة وموحدة دون تأخير، والتي ستشمل مكافحة التدفقات غير النظامية".