5 حقائق قد لا تعرفها عن حركة طالبان

شاهد.. طالبان داخل القصر الرئاسي في كابول.. كيف وصلت الأمور إلى هنا؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—برز اسم حركة طالبان بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر قائمة البحث على محرك البحث غوغل، خلال اليومين الماضيين بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان وإعلام الحركة دخولها للعاصمة، كابول.

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن الحركة.

1- منظمة إسلامية سنية تعمل أساس في أفغانستان وباكستان.

2- طالبان في لغة البشتو هي اسم مثنى لكلمة طالب "تلميذ".

3- ينسب للملا محمد عمر تأسيس الحركة التي قادها منذ منتصف التسعينيات وحتى وفاته في العام 2013.

4- عدد عناصر طالبان بالتحديد غير معلوم ولكنه يقدر بنحو 75 ألفا.

5- تهدف المنظمة إلى فرض تعاليم الشريعة الإسلامية في أفغانستان وإزالة النفوذ الأجنبي من البلاد.