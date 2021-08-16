واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات لشبكة CNN، استئناف الرحلات العسكرية الأمريكية من مطار كابول بعد تعليقها إثر فوضى اقتحام الحشود للمطار وسط مشاهد صادمة.

وقال المصدر إنه تم إخلاء المطار من حشود الأفغان، لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي يتوقع استمرار عمليات الإخلاء إذا استمرت الحشود في التجمع.

وكان مصدر عسكري أمريكي مسؤول قد صرح لـCNN في وقت سابق الاثنين، أن الجيش الأمريكي علق مؤقتًا عملياته الجوية في مطار كابول. وقال المصدر إن القوات الأمريكية تحاول إخلاء المطار من الأفغان الذين تدفقوا على المطار، وأضاف أن تعليق الجيش الأمريكي لعملياته في المطار سيستمر حتى التأكد من أن المطار آمن، حيث تعمل القوات الأمريكية على إجلاء الرعايا الأمريكيين مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وانتشرت مقاطع فيديو صادمة لمشاهد الفوضى في المطار، وأظهر مقطع فيديو عددا من الأشخاص وهم يتشبثون بجسم طائرة عسكرية أمريكية من طراز سي -17 أثناء إقلاعها من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول الاثنين.

وظهر في مقطع الفيديو عشرات من الأشخاص يشاهدون أو يتابعون الطائرة، بعضهم تحت محركاتها والبعض يحاول التشبث بها. بينما أظهر مقطع فيديو آخر طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق مدرج المطار فيما يبدو أنه محاولة لتفريق الحشود. وتواصلت CNN مع الجيش الأمريكي للتعليق على ذلك المشهد لكن دون رد بعد.