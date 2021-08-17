لافروف: طالبان ترسل إشارات إيجابية.. ولا يجب فرض حكومة من الخارج

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بعد سيطرة كاملة.. كيف يبدو المستقبل القريب للأفغان في ظل طالبان؟

موسكو، روسيا (CNN)-- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، بأن حركة طالبان ترسل "إشارات إيجابية"، بعد سيطرتها على أفغانستان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية رسمية.

وقال لافروف، في كلمة أمام طلاب جامعة "إيمانويل كانت" في كالينينغراد، إن "ما تعلنه طالبان في كابول، وحقيقة أنها تظهر عمليا وبالممارسة استعدادها لاحترام آراء الآخرين، فعلى ما أعتقد، هذه إشارات إيجابية".

وأضاف لافروف: "وبالأخص، أنهم قالوا إنهم مستعدون لمناقشة الحكومة التي سيشكلونها لتضم ممثلين أفغان آخرين"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال الحكومة من الخارج على أفغانستان، مشددا على أن حل الصراعات في أفغانستان يتطلب جهودًا مشتركة.

وقال لافروف: "نحن نعرف أفغانستان جيدا، ونحن مقتنعون بأننا نعرف أنه من غير المجدي محاولة فرض أي تشكيلة حكومية من الخارج. لقد حاول الامريكيون صنع ما يسموها ديمقراطية"، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "إننا نطالب بالعمل المشترك لحل العديد من الصراعات. وقد اتضح ذلك مرة جديدة في ظل انهيار الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب المتسرع للولايات المتحدة والناتو من البلاد".