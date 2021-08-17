أمر الله صالح يدعو الأفغان للانضمام للمقاومة: أنا الرئيس الشرعي

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح أنه "الرئيس الشرعي المؤقت"، وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، بعد فرار الرئيس أشرف غني من أفغانستان إثر سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال صالح إنه وفقا لدستور أفغانستان، "في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد".

وأضاف: "أنا حاليا داخل أفغانستان وأنا الرئيس الشرعي المؤقت. كما أنني أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا صالح مواطنيه إلى "الانضمام إلى المقاومة" وإظهار للعالم أن البلاد ليست مثل فيتنام.

وقال صالح: "علينا نحن الأفغان إثبات أن أفغانستان ليست فيتنام، وأن طالبان لا تشبه الفيتكونغ". وتابع بالقول: "خلافا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لم نفقد روح النضال ونرى فرصا هائلة أمامنا".