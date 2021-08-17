وزير دفاع أمريكا الأسبق يعدد لـCNN أخطاء ارتكبت بأفغانستان بـ20 عاما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تطرق وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، تشاك هاغل إلى الملف الأفغاني والأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ20 عاما الماضية منذ دخولها للبلاد، وذلك في تعقيب بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها أفغانستان ودخول حركة طالبان إلى العاصمة كابل وفرار الرئيس أشرف غني.

جاء ذلك في مقابلة لهاغل مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN، حيث قال: "علينا العودة لـ20 عاما ماضية هذه المدة التي قضتها الولايات المتحدة هناك (أفغانستان) كان هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبت منذ الوقت الذي دخلنا فيه أفغانستان، أحد هذه الأخطاء المستمرة هو أن كل رئيس، 4 رؤساء أمريكيين قالوا إننا سنرحل وأن قرار للشعب الافغاني ليتخذه حول الدولة التي يرغبون فيها، وكيف يريدون إدارة دولتهم.."

وتابع قائلا: "تاريخ أفغانستان لم نفهمه على الإطلاق حيث أن أفغانستان لم تحكم من قبل بتاتا من خلال حكومة مركزية، البريطانيون توصلوا لذلك والسوفيتيون وحتى وألكسندر العظيم كذلك، لم نفهم الثقافة أو الدين أو القبلية كل هذه الديناميكيات التي تؤسس الثقافة وها نحن الآن بعد 20 عاما من تدخل القوى الغربية في هذه الدولة ووضع الكثير من الأموال فيها، تريليوني دولار.."

وأضاف: "الفساد، وهذا أمر ليس سريا، الحكومة الأفغانية هي الأكثر فسادا في العالم، الكثير من الأخطاء ارتكبناها، واعتقد أنه من جانب الأفغان الناس الذين علقوا في الوسط هم الجزء المؤسف في ذلك نتحدث عن النساء والفتيات والحقوق والتعليم.."

وأردف الوزير الأمريكي الأسبق: "أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبناها هو أننا حاولنا تكوين جيش أفغاني على غرار الجيش الأمريكي وهذا كان خطأ، الأفغان وثقافتهم وكل شيء يتعلق بهم يختلف عنا، لابد من أن يكون لديهم إرادة للقيام بالأمور التي يريدون القيام بها لدولتهم وعلينا احترام ذلك ولا اعتقد أننا احترمنا ذلك بما فيه الكفاية، قمنا بالكثير من الأمور الجيدة على مدى الـ20 عاما ولكن للأسف وصلنا لما وصلنا إليه اليوم وهذا أمر أعتقد أنه بسبب عدم التخطيط لأسوأ الاحتمالات، لحسن الحظ لم يكن لدينا الكثير مثل هذه الحداث ولكننا خضنا فيتنام والعراق وأفغانستان.. وأنا أدعم قرار الرئيس بايدن للمغادرة.."