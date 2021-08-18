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خارجية الصين تنشر فيديو إعلان بوش نهاية طالبان قبل 20 عاما وتعلق

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بوش: سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان خطأ والعواقب ستكون وخيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ليجيان زاو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش وإعلانه نهاية حركة طالبان في خطاب قبل 20 عاما.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الصينية على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال في تعليق على تصريحات بوش: "بعد أن كانت ’قاضيًا أخلاقيًا للعالم‘ لفترة طويلة، يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنها ليست سيدة كل شيء. للشعب الأفغاني الحق في تقرير مستقبله".

وقال بوش في مقطع الفيديو: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد.."

ويذكر أن بوش عقب مؤخرا على قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان واصفا ذلك بـ"الخطأ"، مضيفًا أن العواقب ستكون وخيمة جدًا.

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