خارجية الصين تنشر فيديو إعلان بوش نهاية طالبان قبل 20 عاما وتعلق

تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ليجيان زاو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش وإعلانه نهاية حركة طالبان في خطاب قبل 20 عاما.

Having been a "world moral judge" for a long period, the #US has to know that it is not the master of everything. The #Afghan people have the right to decide their own future. https://t.co/s3iN1NOuxW

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الصينية على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال في تعليق على تصريحات بوش: "بعد أن كانت ’قاضيًا أخلاقيًا للعالم‘ لفترة طويلة، يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنها ليست سيدة كل شيء. للشعب الأفغاني الحق في تقرير مستقبله".

وقال بوش في مقطع الفيديو: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد.."

ويذكر أن بوش عقب مؤخرا على قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان واصفا ذلك بـ"الخطأ"، مضيفًا أن العواقب ستكون وخيمة جدًا.