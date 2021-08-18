تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأربعاء، في بيان مشترك، إنهما "قلقان للغاية بشأن النساء والفتيات الأفغانيات وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل".

"ندعو من هم في مواقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهم"، حسب البيان المشترك.

وضم البيان دول ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، الإكوادور، السلفادور، الاتحاد الأوروبي، هندوراس، غواتيمالا، مقدونيا الشمالية وقالت نيوزيلندا والنرويج وباراغواي والسنغال وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في البيان المشترك.

وقال البيان: "تستحق النساء والفتيات الأفغانيات، مثل جميع الشعب الأفغاني، العيش في أمان وأمن وكرامة. وينبغي منع أي شكل من أشكال التمييز وسوء المعاملة. ونحن في المجتمع الدولي على استعداد لمساعدتهن بالمساعدات الإنسانية والدعم، لضمان أن أصواتهم يمكن سماعها".

وأضاف البيان: "سنراقب عن كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية الحقوق والحريات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات في أفغانستان خلال العشرين عامًا الماضية".